Flachgau Zwei Mädchen durch Steinwurf gegen Auto verletzt

Sujetbild © Eder

Zwei Mädchen sind in der Nacht auf Samstag in Viehausen (Flachgau) durch einen Steinwurf gegen das parkende Auto, in dem sie saßen, verletzt worden. Die 17-Jährige und ihre 16-jährige Beifahrerin hatten auf Freunde gewartet, als ein Unbekannter die Seitenscheibe einwarf. Der Stein traf die 16-Jährige, durch Glassplitter zog sich die Lenkerin Kratzer zu, berichtete die Polizei.

Die Beifahrerin kam mit der Rettung zur näheren Untersuchung in das Uniklinikum Salzburg. Die Ermittlungen der Polizei liefen noch.