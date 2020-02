Pädagogin des BGRG Albertgasse hat sich womöglich bei einem Aufenthalt in Norditalien mit dem Virus angesteckt. Niemand darf das Gymnasium in der Albertgasse verlassen.

Polizisten in Aufstellung vor der betroffenen Schule © (c) APA/GEORG HOCHMUTH

Ein Coronavirus-Verdachtsfall ist am Mittwoch im Gymnasium Albertgasse in Wien-Josefstadt bekannt geworden. Eine Lehrerin hat sich bei einem Aufenthalt in Norditalien möglicherweise mit dem Virus infiziert. Derzeit wird der Fall abgeklärt, entgegen erster Meldungen wurde die Lehranstalt zunächst nicht evakuiert.

Kanzler Sebastian Kurz, Gesundheitsminister Rudi Anschober und Innenminister Karl Nehammer informierten vor dem Ministerrat über die aktuelle Lage. Mit Testergebnissen wird am frühen Nachmittag gerechnet.

Die Polizei bestätigte gegenüber Radio Wien, dass es den Verdacht gebe, dem werde derzeit "vorsorglich" nachgegangen, so die Behörden. Die Wiener Polizei teilte weiters mit, dass vorerst niemand das Gymnasium in der Albertgasse verlassen dürfe. Die Nachricht werde auch über den Twitteraccount der Polizei verbreitet.

Aufgrund eines möglichen COVID-19 Verdachtsfalls, läuft derzeit ein Einsatz im Bereich einer Wiener Schule in der #Josefstadt pic.twitter.com/A1mwKopnEm — POLIZEI WIEN (@LPDWien) February 26, 2020

Laut Bildungsministerium und Bildungsdirektion werden Schüler und Lehrer auf eine mögliche Infektion getestet, hieß es gegenüber der APA. Eine vorzeitige Abholung der Kinder ist nicht möglich.

Nach der Sperre des Gymnasiums hat die Polizei die Albertgasse zwischen Josefstädter Straße und Pfeilgasse abgesperrt. Am Ort des Geschehens befanden sich zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Polizei. Auch viele Journalisten und Kamerateams waren bereits an Ort und Stelle. Sollte sich herausstellen, dass es sich beim Verdachtsfall am Gymnasium um eine Corona-Infektion handelt, sind auch Quarantänemaßnahmen möglich. Das hat Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch vor dem Ministerrat gesagt. "Das alles findet aber nur statt, wenn die Testungen positiv sind", betonte Kurz.

Sollte der Test positiv ausgehen, werde man die Schüler weiter unterrichten und bestmöglich versorgen. Danach werde abgeklärt, ob es Kontakt zu infizierten Personen gab. Wer nicht in Kontakt mit der betreffenden Lehrerin war, könne dann nach Hause gehen. Sollte es Kontakt gegeben haben, "dann wird es in einzelnen Fällen natürlich auch notwendig sein, die Personen zu isolieren oder in Quarantäne zu nehmen", so Kurz.

Allerdings betonte Kurz am Mittwochvormittag, dass aktuell noch nicht geklärt sei, ob überhaupt eine Infektion mit dem Coronavirus vorliege. An die Medien appellierte Kurz, mit Spekulationen vorsichtig zu sein. Testergebnisse - sowohl für den Verdachtsfall in Kärnten als auch in Wien - erwartet Kurz gegen Mittag, spätestens am frühen Nachmittag.