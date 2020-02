Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

André Hellers Anima-Garten in Marrakesch: ein geeigneter Platz, um in sich zu gehen © Arnold Mettnitzer

Sigmund Freud sieht eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Kultur des Menschen im Triebverzicht. Nicht immer, nicht überall, aber immer wieder einmal. Dabei versteht er den Verzicht nicht als Selbstquälerei, sondern als eine Form der Konzentration auf das innere Potenzial des Menschen, mit dem er die Welt als „Ko-Kreator“ mitgestaltet. Karl Rahner, ein anderer Großer des vergangenen Jahrhunderts, hat dieses Potenzial in der spirituellen Grundstruktur des Menschen, in der mystischen Tiefe seines Wesens vermutet. Um dorthin zu gelangen, müsse der Mensch sich aber in der schwierigsten Art seiner Fortbewegung, in der Kunst des In-sich-Gehens, üben. In diesem Zusammenhang hat vor ein paar Tagen bei einem Abendessen in der Wiener Hofburg Peter Handke vom „fruchtbaren Größenwahn“ gesprochen, der jeden Menschen dazu berechtigt, seine kleine Welt in eine große und schöne zu verwandeln. Das aber setzt voraus, über verordnete Fastenzeiten hinweg immer wieder einmal hinabzusteigen in die Kellergänge des eigenen Herzens, immer wieder einmal alles auf eine Karte zu setzen, das Verrücktsein nicht nur frisch Verliebten zu überlassen und sich in der Phantasie, der „Mutter aller Tugenden von morgen“ (Dorothee Sölle), zu üben.