Vor einem Lokal 13-Jähriger von Unbekannten verprügelt

Bursche in Kinderklinik eingeliefert - Täter und Opfer dürften sich gekannt haben.

Sujetbild © APA/LUKAS HUTER

Ein 13 Jahre alter Bub ist am Freitagabend in Wattens (Bezirk Innsbruck Land) von zwei bisher unbekannten Männern verprügelt worden. Der Bursche wurde in die Kinderklinik nach Innsbruck gebracht. Ersten Erhebungen zufolge dürften sich Opfer und Täter gekannt haben, berichtete die Polizei.

Die Männer attackierten den 13-Jährigen gegen 22.40 Uhr auf der Straße in der Nähe eine Lokals. Dann flüchteten sie laut Polizei mit einem kleinen dunklen Pkw. Der Verletzte war zuerst nur schwer ansprechbar, wurde mittlerweile aber bereits wieder aus der Klinik entlassen.