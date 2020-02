Der 26-Jährige soll in der Marokkanerkaserne eine Kollegin missbraucht haben. Er sitzt in Untersuchungshaft.

© Jürgen Fuchs

"Ein 26-jähriger Mann wurde am Freitag um circa 03.00 Uhr früh an seiner Wohnadresse in Wien, 18. Bezirk, festgenommen", berichtete die Wiener Polizei. Er steht im Verdacht, eine 22-jährige Frau vergewaltigt zu haben.

Das Ungewöhnliche daran: der Tatverdächtige ist ein Polizeischüler, das Opfer eine Kollegin von ihm. Zur Vergewaltigung soll es am Donnerstag in einem Zimmer im polizeilichen Grundausbildungszentrum in der Marokkanergasse gekommen sein.

In einer ersten Vernehmung verweigerte der 26-Jährige laut Polizei die Aussage, die Staatsanwaltschaft Wien verhängte die Untersuchungshaft.

Sowohl das Opfer, als auch Polizeischülerinnen und Polizeischüler der Ausbildungsklasse werden nun vom psychologischen Dienst des Bundesministeriums für Inneres betreut.