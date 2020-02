Facebook

Sujetbild © Kanizaj

Ein seit mehreren Wochen vermisster 77-Jähriger ist am Sonntag in einem Au-Gebiet in der Langenloiser Katastralgemeinde Zöbing (Bezirk Krems) tot aufgefunden worden. Hinweise auf Fremdverschulden gab es nicht, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Montag auf Anfrage einen "Heute"-Onlinebericht.