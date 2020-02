20.000 Tiere im Stall Zahlreiche Küken bei Bauernhofbrand verendet

20.000 Tier waren in betroffenem Stallteil im Mühlviertel untergebracht.

Sujetbild © APA

Zahlreiche Küken sind Montagabend beim Brand eines Bauernhofes in Perg verendet. In dem betroffenen Stallteil befanden sich rund 20.000 Junghühner, wie viele davon getötet wurden, stand vorerst nicht fest, berichtete die Polizei. Die Tiere sind nicht verbrannt, sondern gingen am Rauch bzw. den starken Temperaturschwankungen zugrunde.

Ein vor dem Hof abgestellter Teleskoplader hatte aus unbekannter Ursache zu brennen begonnen. Das Feuer griff auf einen Wohnwagen und ein Vordach über, einige Fenster des Küken-Stalls barsten. Durch die kaputten Fenster und weil der Stall aufgrund der Rauchentwicklung gelüftet werden musste, sank die Temperatur im Inneren stark ab. Anschließend wurde er mit Heizkanonen wieder erwärmt.