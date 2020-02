Zwei Unfälle mit Fahrzeugen in Schräglage ereigneten sich am Sonntag in Niederösterreich. Beide Male mussten die Feuerwehren ausrücken.

© einsatzdoku.at/Lechner

Am späten Sonntagnachhmittag wurden die Feuerwehren Ternitz Flatz und Ternitz Raglitz zu einer Fahrzeugbergung in die Wandgasse gerufen. Ein Kleinbus kam von der Fahrbahn ab und in gefährlicher Schräglage auf einer Böschung zum Stillstand. Mit zwei Seilwinden wurden das Fahrzeug zuerst gesichert und in weiterer Folge zurück auf die Fahrbahn gezogen.