Infolge körperlicher Gebrechen ist es am Samstagnachmittag in Tirol zu zwei Gegenverkehrsunfällen gekommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Traktor geriet in Fulpmes auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Pkw © FF Fulpmes

In Fulpmes (Bez. Innsbruck-Land) geriet ein 51-jähriger Lenker eines Traktors samt Anhänger auf die Gegenfahrbahn, weil ihm "schwarz vor den Augen" wurde. Dort prallte er mit dem Wagen eines 55-Jährigen zusammen. In Obermieming (Bez. Imst) verletzten sich drei ältere Frauen, so die Polizei.

Um dem Traktor auszuweichen, fuhr der 55-Jährige nach rechts auf eine angrenzende Böschung, die Kollision konnte er aber nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß kippten sowohl die Zugmaschine als auch der Pkw des 55-Jährigen um. Alle Beteiligten - auch die 51-jährige Mitfahrerin im Pkw - blieben unverletzt.

In Obermieming verlor eine 75-jährige Autolenkerin aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto steuerte in den Gegenverkehr, wo es frontal gegen den Pkw einer weiteren 75-Jährigen krachte, die mit einer 90-Jährigen unterwegs war. Die drei verletzten Seniorinnen wurden ins Krankenhaus nach Zams gebracht.