Tier aus Zwinger entkommen Hund biss 70-Jährigem teilweise Finger ab

Sujetbild © dpa

Ein Hund hat am Wochenende einen 70-Jährigen in Bad Vöslau (Bezirk Baden) in die linke Hand gebissen und dem Mann Teile des Zeigefingers abgetrennt. Der Pensionist wurde nach Polizeiangaben vom Montag ambulant im Landesklinikum Baden behandelt. Der 55-jährige Tierhalter wird der Bezirkshauptmannschaft Baden und der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.

Listenhunde

Die Attacke ereignete sich am Samstagvormittag. Während der 70-Jährige mit seiner Mischlingshündin spazieren ging, entliefen zwei Vierbeiner des 55-Jährigen aus ihrem Zwinger. Das Duo attackierte die Hündin des Pensionisten, der Mann griff schützend ein und wurde dabei gebissen. Bei den entlaufenen Vierbeinern handelt es sich laut Polizei um sogenannte Listenhunde - einen Stafford Labrador Mischling und einen Rottweiler - im Alter von etwa zehn Jahren. Welcher der beiden Vierbeiner zugeschnappt hatte, war vorerst unklar.

Auch die Hündin des 70-Jährigen überstand die Attacke nicht unbeschadet. Sie erlitt Fleischwunden und wurde vorübergehend in der Tierklinik in Traiskirchen (Bezirk Baden) behandelt.