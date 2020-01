Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ermittler bei der Arbeit nach der Bluttat © APA/Dominik Mandl

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich wurde ein 33-Jähriger erstochen. Der Beschuldigte, ein zwei Jahre jüngerer Mann, wurde festgenommen. Er hatte zuvor ein Foto der Leiche über einen Instant-Messaging-Dienst an zahlreiche Personen versendet.

Betreiber der Pizzeria tot aufgefunden

Die Polizei war am späten Vormittag von dem Verbrechen in der "Pizzeria Pitten" verständigt worden. Die Beamten fanden den Betreiber des Lokals, einen 33 Jahre alten türkischen Staatsbürger, tot auf und nahmen einen verdächtigen Landsmann (31) des Opfers fest. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ordnete die Obduktion der Leiche an. Polizeiliche Ermittlungen dauerten am Montagabend an.

Nach Tat Foto des Getöteten verschickt

Bei der Befragung stellte sich laut Chefinspektor Johann Baumschlager heraus, dass der Beschuldigte unmittelbar nach der Tat ein Foto des Toten per WhatsApp versendet hatte. Angaben zum Ablauf des Verbrechens verweigerte der 31-Jährige. Er wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Zum Motiv lagen am Montagabend noch keine Anhaltspunkte vor. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt.