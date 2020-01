Facebook

Nachdem es Sonntagabend in Enns (Bezirk Linz-Land) drei Brände gegeben hat, ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Um 17.50 Uhr brannte ein Mistkübel beim Bahnhof, um 19.15 Uhr wurde ein Containerbrand alarmiert - der Behälter war allerdings nur stark verrußt. Um 21.08 Uhr folgte der nächste Einsatz: Eine Lagerhalle neben dem Bahnhof stand in Vollbrand, berichtete die oö. Polizei am Montag.

Beim Feuer in der Lagerhalle waren die Einsatzkräfte erheblich gefährdet, da ein Oberleitungsmasten der angrenzenden Bahngleise der Westbahnstrecke stark beschädigt war und umzustürzen drohte. Der Zugverkehr musste teilweise eingestellt und ein Schienenersatzverkehr für Regionalzüge eingerichtet werden. Sechs Feuerwehren brachten den Brand unter Kontrolle, nachdem die Oberleitung abgeschaltet und geerdet war.

Neben dem Totalschaden an der Lagerhalle erwischte es auch eine Lokomotive. Die Schadenshöhe war vorerst nicht bekannt. Das Landeskriminalamt ermittelt aufgrund der zeitlich und örtlich zusammenhängenden Brände wegen Brandstiftung.