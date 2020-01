Überhöhte Preise und Druck auf Kunden Wieder Warnung vor dubiosen Schlüsseldiensten

Konsumentenschützer raten in unklaren Fällen, keinesfalls bar zu zahlen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Dan Race - Fotolia

Die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich warnt vor dubiosen Schlüsseldiensten aus dem Internet, die stark überhöhte Preise verlangen und die Kunden nicht selten unter Druck setzen. Die Konsumentenschützer raten in diesen Fällen, keinesfalls bar zu zahlen. Am besten wäre es, sich schon vor einer Notsituation ein seriöses Unternehmen in der Nähe zu suchen und den Kontakt im Handy einzuspeichern.

Mehr als 100 Beschwerden sind im Vorjahr auf dem Tisch der AK-Konsumentenschützer gelandet, bis zu 1.000 Euro haben manche Betroffene bezahlt. Sie sind an unseriöse Anbieter geraten, die die Notsituation der Kunden offenbar schamlos ausgenutzt haben. In vielen Fällen konnten die Verbraucherschützer auch nicht mehr helfen, weil die Verantwortlichen nicht bekannt waren. Reklamationen an die auf den Rechnungen angeführten deutschen Adressen blieben unbeantwortet.

55 bis 300 Euro

Bei einem seriösen heimischen Anbieter kostet eine Türöffnung laut Preisvergleich der AK zwischen 55 und 300 Euro - je nach Tageszeit und je nachdem, ob die Tür nur zugefallen oder auch versperrt ist. Für Material und Anfahrt können noch Kosten dazukommen. Daher empfiehlt es sich, einen Anbieter aus der Nähe zu nehmen, um die Fahrtkosten gering zu halten. Am billigsten wäre es natürlich, einen Schlüssel bei einem Bekannten zu hinterlegen, so der Tipp der Verbraucherschützer.

Dubiose Internetanbieter fallen häufig dadurch auf, dass angeblich ortsansässige Techniker erst nach längerer Wartezeit auftauchen und Autos mit ausländischen Kennzeichen fahren. Zudem wird immer sofortige Barzahlung verlangt, manchmal wird man sogar zum nächsten Bankomaten eskortiert. Betroffene berichteten, dass sie sich stark unter Druck gesetzt fühlten.

Die AK rät, sich im Zweifelsfall immer einen Zahlschein geben zu lassen und bei überhöhten Forderungen nur einen angemessenen Betrag zu zahlen. Von Barzahlung wird abgeraten, denn dann sei das Geld meist verloren. Fühlt man sich allzu stark bedrängt, solle man die Polizei rufen.

Hier geht es zu einer Preisübersicht seriöser Schlüsseldienste