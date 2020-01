Facebook

Grundwehrdiener © Jürgen Fuchs

Ein Todesfall erschüttert das Bundesheer. Während eines Einsatzes in Vorarlberg erschoss sich in der Nacht auf Mittwoch ein 22-jähriger Grundwehrdiener aus Salzburg mit einem Sturmgewehr. Bundesheer-Sprecher Oberst Michael Bauer bestätigte via Twitter einen entsprechenden Bericht des ORF.

Der junge Mann war als Wachsoldat auf der Amerlugalpe in Frastanz (Bezirk Feldkirch) eingeteilt. Dort wird zur Vorbereitung auf die Luftraumsicherungsoperation "Daedalus20" eine Radarstation aufgebaut. Das Bundesheer hat eine interne Untersuchungskommission eingerichtet, die Ermittlungen führt die Polizei. Die Kameraden des 22-Jährigen wurden von dem Einsatz abgezogen, alle Betroffene werden psychologisch betreut, heißt es aus dem Bundesheer.