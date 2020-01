Facebook

Ein 63-Jähriger ist am Montag bei einer Bergtour im Stubaital schwer verletzt worden. Der Mann stieg mit vier Kameraden mit Steigeisen zum Zuckerhüttl in Neustift auf. Beim Abstieg verlor er das Gleichgewicht und stürzte laut Polizei über den steilen Ostgrat ab. Dabei zog sich der Alpinist schwere Kopf-und Wirbelverletzungen zu. Er wurde mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.