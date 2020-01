Schnittverletzungen im Gesicht Massenschlägerei mit zwölf Beteiligten: 21-Jähriger verletzt

Facebook

Sujetbild © Kleine Zeitung

Bei einer Schlägerei in St. Gilgen am Wolfgangsee (Bezirk Salzburg-Umgebung) sind in der Nacht auf Sonntag insgesamt zwölf junge Männer zwischen 17 und 23 Jahren aufeinander losgegangen. Ein 21-jähriger Flachgauer erlitt dabei durch eine Glasflasche Schnittverletzungen im Gesicht. Die anderen Beteiligten wurden leicht an den Händen und im Gesicht verletzt, berichtete die Polizei Salzburg.

Die jungen Männer seien nach einer Veranstaltung in St. Gilgen um 4.00 Uhr morgens aneinandergeraten, sagte Polizeisprecherin Irene Stauffer zur APA. Auf einem Parkplatz kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Dann fingen einige an zu rempeln, schließlich eskalierte die Situation und artete in eine Schlägerei aus.