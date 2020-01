Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es in der Nacht auf Mittwoch auf der Westautobahn (A1) in Richtung Wien gekommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Kleinlaster wurde komplett zerstört © einsatzdoku.at/lechner

Zwischen Ybbs und Pöchlarn fuhr ein Klein-Lkw in der Nacht auf Mittwoch auf der Westautobahn (A1) frontal und nahezu ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf. Durch den heftigen Aufprall wurde der Fahrgastraum regelrecht zerrissen. Der schwer verletzte slowakische Lenker wurde von Einsatzkräften aus dem völlig zertrümmerten Wageninneren befreit und erstversorgt. In Folge wurde er mit schweren Verletzungen ins Landesklinikum Amstetten gebracht. Am Beifahrersitz befand sich glücklicherweise niemand. Für einen Mitfahrer hätte der Unfall mit Sicherheit tödlich geendet.