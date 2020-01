Fünf Saisonarbeiter waren nach intensivem Alkoholkonsum aus unbekanntem Grund in Streit geraten.

Sujetbild © Weichselbraun

Mit zwei Schwerverletzten hat am Dreikönigstag eine Auseinandersetzung unter Mitarbeitern eines Hotels in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) geendet. Die fünf Saisonarbeiter waren nach intensivem Alkoholkonsum aus unbekanntem Grund in Streit geraten. Dabei verprügelten drei Männer einen 20-jährigen Österreicher und einen 27-jährigen Deutschen krankenhausreif, berichtete die Polizei.

Das Rote Kreuz brachte die Verletzten ins Uniklinikum Salzburg. Aufgrund von Videoaufzeichnungen des Hotels forschte die Polizei die drei mutmaßlichen Täter - einen 34-jährigen Holländer, einen 37-jährigen Deutschen und einen 28-jährigen Österreicher - aus. Als Motiv für die Schlägerei nannten sie übermäßigen Alkoholkonsum. Die drei werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.