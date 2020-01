Ein 47-Jähriger und eine 39-Jährige wurden nach Polizeiangaben mit Blessuren an den Händen und Unterarmen in das Landesklinikum Mistelbach eingeliefert. Für das Tier kam jede Hilfe zu spät.

Kerze löste Wohnhausbrand mit zwei Verletzten aus - eine Katze verendete im Feuer © FF Gerasdorf

Eine Kerze hat Montagfrüh in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) einen Wohnhausbrand mit zwei Verletzten ausgelöst. Ein 47-Jähriger und eine Frau im Alter von 39 Jahren wurden nach Polizeiangaben mit Blessuren an den Händen und Unterarmen in das Landesklinikum Mistelbach eingeliefert. Tödlich endete der Vorfall laut Feuerwehr Gerasdorf für eine Katze, das Tier starb in den Flammen.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 7.30 Uhr in den Ortsteil Kapellerfeld gerufen. Der erste Stock des Objekts brannte, ein Übergreifen der Flammen auf den Dachboden oder auf angrenzende Gebäude wurde verhindert. Im Einsatz standen 22 Feuerwehrleute sowie fünf Fahrzeuge.