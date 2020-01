Facebook

Pkw-Lenker stürzte in Bachbett und befreite sich selbst

Ein Autolenker ist Samstagnacht im Weißenbachtal (Bezirk Gmunden) mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in ein Bachbett gestürzt. Der Mann blieb unverletzt und befreite sich selbst aus dem Fahrzeug. "Ein Schutzengel dürfte wohl auf dem Beifahrersitz gesessen sein", hieß es in einer Aussendung der Feuerwehr am Sonntag.

Die Freiwillige Feuerwehr Mitterweißenbach wurde kurz nach 23.00 Uhr zum Verkehrsunfall gerufen. Es herrschte dichtes Schneetreiben. Der Lenker hätte noch Glück gehabt, dass er selbst unverletzt aus seinem Wagen gestiegen ist. "Denn wäre er in seinem Fahrzeug eingeschlossen gewesen oder verletzt sitzen geblieben, hätte den Unfall vermutlich lange niemand bemerkt", sagte Einsatzleiter Jochen Eisl.

Das verunfallte Fahrzeug wurde mit dem Kran des schweren Rüstfahrzeuges der Hauptfeuerwache Bad Ischl aus dem Bach gehoben. Die ausgetretenen Betriebsflüssigkeiten band die Feuerwehr mittels Ölbindemittel.