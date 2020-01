Verließ Wohnung im Streit Niederösterreicherin seit fast neun Monaten vermisst

Facebook

Wer hat diese Frau gesehen. Polizei bittet um Hinweise © BKA

Eine 48 Jahre alte Niederösterreicherin ist seit fast neun Monaten abgängig. Doris Hingel hatte nach Angaben des Bundeskriminalamts am 7. April des Vorjahres nach einem Streit mit ihrem Partner die gemeinsame Wohnung in Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha) verlassen und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Die gebürtige Mödlingerin ist 1,79 Meter groß, hat schwarzes Haar und braune Augen. Sie trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine braune Hose und ein grau-rosa Sweatshirt. Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133 30-3333) erbeten.