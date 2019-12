Facebook

Schwere Kopfverletzungen hat ein 25 Jahre alter belgischer Urlauber am Samstag beim Sturz von einem Balkon in Zell am Ziller im Zillertal erlitten. Laut Polizei haben "Übermut und Alkohol beim Vorfall eine nicht unwesentliche Rolle gespielt".

Aus bisher noch ungeklärten Gründen kletterte der Mann in der Nacht auf die Balkonbrüstung seiner Ferienunterkunft im ersten Stock und hielt sich mit den Händen beim darüberliegenden Balkon an einem Blumentrog fest. Dabei riss die Verankerung des Blumentroges aus und der 25-Jährige stürzte etwa sechs Meter tief auf den darunter befindlichen Steinboden ab. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung in das LKH Innsbruck gebracht.