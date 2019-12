Empörung in Perg

In einer Wiese wurden die Reste der Sammelbox und des Friedenslichts gefunden © FF Perg

Die Freiwillige Feuerwehr Perg in Oberösterreich hat wie jedes Jahr zu Weihnachten vor dem Feuerwehrhaus das Friedenslicht sowie eine Krippe aufgestellt. Heuer wurde zusätzlich eine Spendenbox errichtet, um für einen kleinen Buben, der im Oktober bei einem Unfall seinen Arm verloren hat, Geld zu sammeln.

In der Nacht von 26. auf 27. Dezember zerstörten Unbekannte das Friedenslicht und ließen die Spendenbox mitgehen. Die Reste der aufgebrochenen Box wurden in einer nahen Wiese gefunden. Der Inhalt war weg. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind fassungslos, wie sie in einem Facebook-Eintrag mitteilten.

Um dennoch Geld für den Buben zu sammeln, wurde nun ein Spendenkonto eingerichtet.