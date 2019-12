Ein 35-Jähriger prallte mit seinem Auto gegen einen Anpralldämpfer. Dabei zog sich sein Vater tödliche Verletzungen zu. Der Unfalllenker und seine Mutter mussten ins Unfallkrankenhaus in Wien geflogen werden.

© KLZ/Fuchs

Den Tod seines eigenen Vaters hat ein 35-Jähriger am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall herbeigeführt. Der Österreicher war mit seinem Pkw auf der Wiener Außenringschnellstraße (S1) im Gemeindegebiet von Korneuburg kurz nach 15 Uhr rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal in einen Anpralldämpfer gekracht. Sein im Fahrzeugfond sitzender Vater starb noch an der Unfallstelle.

Der Unfalllenker und seine am Beifahrersitz befindliche Mutter erlitten laut Polizei Verletzungen. Sie wurden vom ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 9 und der Rettung Korneuburg ins Unfallkrankenhaus Wien-Meidling gebracht. Aufgrund der ungeklärten Todesursache des Unfallopfers - sofort eingeleitete Reanimationsversuche brachten nichts - wurde seitens der Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet. Die Unfallstelle war in Fahrtrichtung Korneuburg rund eine Stunde komplett für den Verkehr gesperrt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitagabend mit.