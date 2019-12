Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Eder

Die Polizei hat am Stephanitag in der Früh eine illegale Party in der Nordwestbahnstraße in Wien-Leopoldstadt aufgelöst. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer gab es zahlreiche Anzeigen. Von 80 Teilnehmern stellten die Beamten die Identitäten fest, dazu kamen je eine Anzeige wegen Anstandsverletzung und wegen aggressiven Verhaltens. Acht Partygäste wurden nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.