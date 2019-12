Ranshofen Drei Kätzchen auf Müllplatz ausgesetzt

Eine Passantin hörte das Miauen der Kätzchen, die sehr ängstlich waren. Die Tiere wurden am Tierschutzhof Pfotenhilfe untergebracht.

Diese drei Kätzchen wurden bei Mülltonnen ausgesetzt © Pfotenhilfe

Am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr hat eine Frau beim Gassigehen in Ranshofen im oberösterreichischen Bezirk Braunau verzweifelte Katzenschreie gehört. Bei den Müllcontainern in der Scheuhubstraße entdeckte die Spaziergängerin schließlich drei junge Katzen, die offensichtlich dort ausgesetzt worden waren. Die drei Jungen waren sehr ängstlich, kratzten und bissen, weshalb die Finderin erst Handschuhe holen musste, um sie einfangen zu können.

Der Tierschutzhof Pfotenhilfe nahm die Findlinge auf und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. "Ich verstehe einfach nicht, wie Menschen so eiskalt sein und bei diesen Temperaturen Tierkinder aussetzen können, die völlig hilflos sind und auch noch zu klein, um sich selbst ihr Futter zu fangen", ärgert sich Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler über die Kaltherzigkeit der Menschen. "Warum rufen uns die Leute nicht an, bevor es zu spät ist? Und wo ist die Katzenmutter, die, wenn sie nicht kastriert wird, im Frühjahr die nächsten drei bis acht Babys auf die Welt bringt und die Probleme immer größer werden?"