Ein 30-jähriger Mann ist am Samstag in Umhausen (Bez. Imst) bei Holzarbeiten rund vier Meter durch felsdurchsetztes Gelände in ein Bachbett abgestürzt. Er erlitt dabei schwere Verletzungen, so die Polizei. Freunde, die die Arbeiten gemeinsam mit ihm verrichteten, übernahmen die Erstversorgung und alarmierten die Rettungskräfte. Der 30-Jährige wurde per Tau geborgen und ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.40 Uhr auf einer Seehöhe von 1.300 Meter. Wie es zu dem Absturz des 30-Jährigen kam, war vorerst unbekannt.