© Eva Maria Griese/KK

1. Warum laufen 2020 so viele Reisepässe ab?

Die Spur führt zurück an den Anfang des Jahrhunderts: „Es lag tatsächlich an der Gebührenerhöhung“, sagt Veronika Polt vom Passservice der Stadt Wien. Von 490 (35 Euro) auf 950 Schilling (69 Euro) wurde die Gebühr für einen Reisepass damals mit Juni des Jahres 2000 erhöht. Um noch einen billigeren Pass ergattern zu können, stürmten zuvor viele Österreicher die Ämter. Ein Pass ist aber nur zehn Jahre gültig. „Deshalb gab es schon 2010 einen Ansturm und nun wieder. Das steht uns jetzt alle zehn Jahre bevor“, sagt Polt. Heuer werden fast eine Million Pässe ungültig. Laut Innenministerium etwa 250.000 mehr als in einem durchschnittlichen Jahr.