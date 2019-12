Facebook

Das Leitungswasser in der Landespolizeidirektion Oberösterreich in Linz ist offensichtlich verunreinigt. Daher gilt bis auf weiters ein Dusch- und Trinkverbot. Der Gebäudeeigentümer, die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), hat Proben nehmen lassen, bestätigte eine Sprecherin einen Bericht in der "Kronen Zeitung" am Dienstag. Noch wisse man nicht, womit das Trinkwasser kontaminiert ist.

Ein brauner Strahl sei auf einmal aus der Leitung gekommen, hieß es bei der Pressestelle der Polizei OÖ. Sofort wurde die BIG informiert, die Untersuchungen veranlasst hat. Dienstagvormittag lag noch keine Auswertung vor. Krankheitsfälle aufgrund des verunreinigten Wassers seien bisher bei der Polizei in der Linzer Nietzschestraße nicht bekannt.