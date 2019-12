Wie die Polizei berichtete, hatte sich der Stamm aus unbekannter Ursache in Bewegung gesetzt, rollte über den Mann und riss ihn zwei bis drei Meter in ein Waldstück mit, wo der 72-Jährige dann verletzt liegen blieben.

Sujetbild © Haselmann

Ein Nachbar bemerkte den Unfall und setzte einen Notruf ab. Der Verletzte musste vom Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.