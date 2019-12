Facebook

Ein 27-Jähriger hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Salzburg seinen 26-jährigen Kontrahenten bei einem Streit mit einem Messer bedroht. Der 26-Jährige erlitt Schnittverletzungen an einem Finger. Der Täter flüchtete anschließend mit einem Pkw, wurde aber einige Zeit später von der Polizei geschnappt. Gegen den Mann wurde ein Waffenverbot ausgesprochen, er wird angezeigt.

Hintergründe zum Streit zwischen dem 27-jährigen und 26-jährigen Salzburger sind bisher nicht bekannt. Die Auseinandersetzung begann in einer Wohnung im Stadtteil Liefering und verlagerte sich in weiterer Folge vor das Wohnhaus. Der 26-jährige Verletzte wurde vom Rettungswagen in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.