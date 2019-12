Facebook

Ein 37-jähriger Betrunkener hat Freitagnachmittag in der Stadt Salzburg seine eigene Mutter gezwungen, ihm Geld zu geben. Die Frau verständigte die Polizei. Bei der Festnahme wehrte sich der Sohn noch gegen die Beamten. Der Mann hatte 2,26 Promille Alkohol im Blut. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum überstellt, berichtete die Polizei am Samstag.