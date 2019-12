Wien-Ottakring Fußgängerin stieß mit Lkw zusammen: schwer verletzt

Facebook

Sujetbild © (c) APA/BERUFSRETTUNG WIEN (UNBEKANNT)

Eine 47-jährige Fußgängerin ist am Dienstagvormittag in Wien-Ottakring mit einem Lkw zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer ereignete sich der Unfall kurz nach 10.30 Uhr in der Wattgasse bei der Kreuzung mit der Paletzgasse. Der Lastwagen war in der Wattgasse in gerader Richtung unterwegs.

Die 47-Jährige versuchte vermutlich die Straße zu überqueren, der genaue Hergang war am Mittwoch noch unklar. Die Passantin erlitt schwere Verletzungen der Beine und eine Kopfverletzung. Die Wiener Berufsrettung brachte die 47-Jährige in ein Krankenhaus, es bestand aber keine Lebensgefahr.