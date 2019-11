Facebook

Sujetbild © (c) APA/HANS KLAUS TECHT

Eine Mutter hat ihre durch Kohlenmonoxid aus einer defekten Therme bereits bewusstlos gewordene Tochter Montagfrüh in Linz vor dem Erstickungstod gerettet. Das berichteten die Oberösterreichischen Nachrichten und die Kronen Zeitung (Dienstag-Ausgaben).

Die Mutter war auf den Unfall aufmerksam geworden, weil die Tochter längere Zeit nicht vom Duschen aus dem Bad herauskam. Die Frau brach die Tür auf und fand die 18-Jährige leblos am Boden liegend. Als der Samariterbund eintraf schlug der CO-Warner an.

Der Notarzt brachte die Tochter in ein Linzer Spital, später wurde sie in eine Klinik in Graz überstellt.