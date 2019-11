Facebook

Die ZAMG warnt vor einem Föhnsturm am Samstag, der vor allem an der Alpennordseite spürbar sein wird. Für die Berge, etwa den Patscherkofel, werden Spitzen von 140 bis 150 km/h erwartet, sonst werden es 100 und in den Tälern 70 bis 80 km/h, sagte ein Meteorologe zur APA. Am heftigsten stürmen wird es von Vorarlberg bis ins Salzburger Land. Zusätzlich gibt es Temperaturen bis 19 Grad.