Ein Streit auf einer Baustelle in Wien eskalierte.

Sujetbild © (c) butus - stock.adobe.com

Mit einer Festnahme und zwei Schnittwunden im Gesicht hat am Mittwoch in Wien der Streit zweier Bauarbeiter wegen einem frisch verlegten Fliesenboden ein Ende gefunden. Ein 60-Jähriger griff im Zuge der Auseinandersetzung in der Pilgramgasse zu einem Stanleymesser und verletzte damit seinen 48-jährigen Kollegen.

Kurz vor 10.00 Uhr wurde dann die zu Hilfe gerufenen Polizei bei der Baustelle in Wien-Margareten vorstellig und nahm den Beschuldigten fest, sein Messer wurde ihm abgenommen. Auslöser der Auseinandersetzung war laut Exekutive, dass der 60-Jährige zuvor die Absperrung des Bodens ignorierte und der 48-Jährige den Kollegen daraufhin zur Rede stellte.