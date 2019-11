Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Weichselbraun

Eine Alko-Lenkerin ist in der Nacht auf Freitag bei einer Ampel in der Hadikgasse in Wien-Penzing mit ihrem Auto auf ein stehendes Taxi gekracht. Sowohl der Taxilenker als auch ein Fahrgast wurden dabei leicht verletzt, hieß es in einer Aussendung der Polizei.

Die Polizisten stellten bei der 42-Jährigen eine Alkoholisierung von 1,9 Promille fest. Zudem hatte sie zuvor in der Köstlergasse in Wien-Mariahilf beim Ausparken zwei Fahrzeuge beschädigt. Der Frau wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, sie wurde angezeigt.