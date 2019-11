Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © APA/HANS KLAUS TECHT

Ein Geisterfahrer ist am Dienstag auf der S1 im Weinviertel in Niederösterreich von der Polizei gestoppt worden. Der Ungar, der vor 10.30 Uhr beim Knoten Eibesbrunn (Bezirk Mistelbach) gewendet haben soll, kam im Gemeindegebiet von Großebersdorf einem Dienstfahrzeug der Autobahnpolizeiinspektion Großkrut entgegen. Nur durch ein Ausweichmanöver wurde laut Polizei eine Kollision verhindert.

Nach der Begegnung mit den Beamten wendete der 35-Jährige sein Fahrzeug und fuhr in die in die vorgeschriebene Fahrtrichtung nach Vösendorf weiter. Die Einsatzkräfte stoppten den Mann, ein Alkotest und die Kontrolle auf Suchtmittel verliefen negativ, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch.

Der 35-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft und der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg angezeigt. Er war mit einem Wagen mit österreichischer Zulassung unterwegs, Sach- oder Personenschaden gab es keinen, hieß es in einer Aussendung.