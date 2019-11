Facebook

Ein 26-Jähriger hat am Freitagabend in Krems an der Donau vor einem Lokal Polizisten attackiert. Der Mann schrie herum und verhielt sich den Beamten gegenüber äußerst aggressiv, teilte die Exekutive am Montag mit. Bei der Personenkontrolle griff er einen Polizisten an und schlug ihm auf den Oberkörper, einen weiteren würgte er und traf ihn mit der Faust mehrmals am Kopf.

Schlussendlich wurde der Randalierer, der trotz Waffenverbots einen Schlagring und ein Fixiermesser dabei hatte, überwältigt und festgenommen. Anschließend wehrte er sich heftig gegen die Verbringung auf die Polizeiinspektion. Während der Anhaltung verwüstete der unter Alkohol und Drogen stehende Mann zwei Räume, des weiteren beschimpfte und bedrohte er die Beamten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann in die Justizanstalt Krems eingeliefert.