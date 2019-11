Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/dpa/Nicolas Armer

Eine 70-jährige Frau ist Freitagvormittag in ihrem Haus in Ried im Innkreis von unbekannten Tätern überfallen worden. Die beiden Männer drangen in das Wohnhaus ein, drängten die Frau ins Wohnzimmer und bedrohten sie mit einer Faustfeuerwaffe, berichtete die Polizei Oberösterreich. Die Pensionistin griff sofort nach ihrer Geldtasche und die Täter entnahmen das Bargeld.

Danach zwangen sie die Frau in die Toilette und versperrten die Tür. Die beiden Männer sprachen kein Wort. Die 70-Jährige rief mehrmals lautstark um Hilfe. Nach mehr als zwei Stunden wurde sie von einem Nachbarn befreit. Sie wurde zur Abklärung ins Krankenhaus Ried gebracht.