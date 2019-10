Täter sehen sich laut dem Psychologen Binder-Krieglstein als "Beschützer" oder als "Gewinner".

Die konträren Motivlagen des "Beschützers" oder des "Gewinners" können aus psychologischer Sicht hinter Tötungen von Familienmitgliedern stehen. Entscheidet sich der Täter, am Leben zu bleiben, könnte ein Motiv jenes der "Rache sein, alles vernichten zu wollen, was einem selbst (vermeintlich, Anm.) Schaden zugefügt hat", erläuterte Psychologe Cornel Binder-Krieglstein am Sonntag im APA-Gespräch.

Ohne Kenntnis der Motivlage im aktuellen Fall in Kottingbrunn in Niederösterreich stellt sich auch grundsätzlich die Frage, was es bedeutet, wenn sich die tödliche Gewalt ausschließlich gegen die Ehefrau oder Partnerin richtet, oder aber ebenso gegen gemeinsame Kinder ausgeübt wird, sofern es diese gibt. "Wenn derjenige alles in seinem nächsten Umfeld auslöscht, dann ist es meistens auch so, dass derjenige damit versucht, sich oder die anderen vor etwas zu 'schützen'", schilderte der Psychologe ein Motiv. Die "Gefahren", die es abzuwenden gilt, können solche sein, die für andere nicht nachvollziehbar sind, wie etwa ein drohender Weltuntergang: "Dann schützt er alle davor, das nicht erleben zu müssen, und bringt dann die Familie und sich um", so Cornel Binder-Krieglstein.

Zum aktuellen Fall kann ohne die Kenntnis der genauen Sachlage keine Schlussfolgerung getroffen werden. Wenn Täter jedoch im Allgemeinen am Leben bleiben wollen, deute dies auf eine "Beziehungstat" hin. Laut dem Experten gebe es bekannte Fälle, wo etwa das Sorgerecht dem anderen Partner zugeschrieben wurde und derjenige, der der "Verlierer" ist, dann so eine Tat setzt. "Hier kann das Motiv Rache sein, alles vernichten zu wollen, was ihm einen 'Schaden zugefügt' hat."

Das gegensätzliche Motiv des Rettens und Beschützens sei indes auch bei Sekten bekannt, aber hier tötet sich der Täter meist auch selbst, im anderen Fall ist das Motiv hingegen eher das Erzielen der maximalen Vernichtung und selbst als "Gewinner überzubleiben". Das kann auch der Fall sein, wenn ein Täter das gemeinsame Kind tötet und die Frau aber nicht. Auch hier könne sich der Täter als "Gewinner" sehen, der sich etwas bewiesen hat. "Da gibt es ganz unterschiedliche Bezugssysteme, wie man dann seine Macht oder seinen Gewinn darstellt."

Selbiges Motiv komme zum Zuge, wenn jemand seine Partnerin tötet und das Kind nicht. Der Täter "gewinnt, wenn es darum geht, gegen seine Frau kämpfen, um die Fürsorge zu bekommen". Dass diese Sicht dann gar nichts mit der Realität zu tun hat, spreche nicht dagegen - es reiche aus, sich in der Fantasie eine derartige Situation herzustellen. "Hier wäre an einen jahrelangen Ehestreit zu denken, wo man dann zwar vor Gericht der Verlierer ist, aber für sich selbst eine neue 'Gerechtigkeit' durch Gewalt hergestellt hat", so Binder-Krieglstein. Wie auch immer die Ausgangslage sei, "ein Motiv braucht es immer", schloss der Psychologe.