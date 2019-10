Der serbische Staatsangehörige gab an, dass er die gefälschten Dokumente - Reisepass, Personalausweis, Führerschein und Kreditkarte - am Schwarzmarkt in Serbien gekauft hätte.

Sujetbild © Weichselbraun

Ein 59-Jähriger, der mit gefälschten Ausweisen ein hochpreisiges Mietauto im Wert von rund 60.000 Euro ausborgen wollte, ist am Donnerstag in der Wiener Innenstadt festgenommen worden. Als ein Mitarbeiter bemerkt hatte, dass es sich um gefälschte Dokumente handelte, flüchtete der Tatverdächtige, wurde aber von Polizisten noch in der Nähe geschnappt.

Der serbische Staatsangehörige gab an, dass er die gefälschten Dokumente - Reisepass, Personalausweis, Führerschein und Kreditkarte - am Schwarzmarkt in Serbien gekauft hätte. Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.