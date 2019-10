Facebook

Nach einem Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) im Bezirk Melk am Sonntagnachmittag ist eine 79-jährige Oberösterreicherin am Abend im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Ihr 77-jähriger Lebensgefährte, ebenfalls aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert.

Ein von dem Mann gelenktes Auto hatte auf der Richtungsfahrbahn Linz die linke Leitschiene touchiert. Der Wagen schleuderte dann quer über die Autobahn und überschlug sich im Grünstreifen, so die Polizei. Die 79-Jährige wurde von "Christophorus 2" in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Für sie kam jedoch jede Hilfe zu spät.