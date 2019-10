100 Meter "abgeseilt"Sturz am Pfaffenberg: Frau schwer verletzt geborgen

Facebook

Im Wienerwald verunglückt © (c) ginkgofoto - stock.adobe.com (Tobias Schenk)

Eine Frau stürzte in der Nähe der Sisi-Kapelle am Pfaffenberg über eine eine Geländekante und blieb am steilen Auslauf der Felswand verletzt liegen. Als die Feuerwehrleute zur Stelle waren, konnten sie Erste Hilfe leisten. In der Zwischenzeit lotsten die Kollegen die Einsatzkräfte von Rettung und Polizei zum Unfallort.

Während der notfallmedizinischen Versorgung durch die Teams der Berufsrettung Wien bereitete die Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr die Rettung der Patientin vor.

Über ein Seil wurde die Frau auf einem Rettungsbrett rund 100 Meter herabgelassen und im Bereich des Gspöttgrabens an ein weiteres Rettungsteam übergeben. Dann wurde sie ins Krankenhaus gebracht.