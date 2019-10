Bezirk Zwettl Quad-Lenker bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Facebook

Bei einem Verkehrsunfall auf der B124 im Gemeindegebiet von Arbesbach (Bezirk Zwettl) ist am Dienstagnachmittag ein Quad-Lenker schwer verletzt worden. Der 71-Jährige war nach Polizeiangaben bei einem Abbiegemanöver mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Der Mann erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma.

Der Waldviertler wurde von "Christophorus 2" in das Landesklinikum Amstetten geflogen. Die leicht verletzte Pkw-Lenkerin (52) wurde in das UKH Linz transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.