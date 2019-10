Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/JAKOB GRUBER

Ein Arbeitsunfall bei der Erdäpfel-Ernte hat am Montagnachmittag in Hirschbach (Bezirk Gmünd) eine Schwerverletzte gefordert. Eine 60-jährige Waldviertlerin war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit einem Fuß in die Auswurfkette der Erntemaschine geraten. "Christophorus 2" flog das Opfer in das Landesklinikum Horn.

Die 60-Jährige hatte mit ihrem Ehemann und zwei weiteren Personen gearbeitet. Die Ursache des schweren Unfalls war laut Polizei vorerst nicht bekannt.