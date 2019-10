57-Jähriger fuhr in 100er-Zone im Bezirk Steyr-Land mehr als doppelt so schnell wie erlaubt.

Sujetbild © (c) APA/BARBARA GINDL

Mit 212 statt der erlaubten 100 km/h ist am Freitagabend ein Autofahrer auf der Voralpen Straße (B122) in Sierning (Bezirk Steyr-Land) geblitzt worden. Der 57-jährige Mann aus Neuhofen an der Krems konnte an Ort und Stelle angehalten werden, berichtete die Polizei Oberösterreich.

Ihm wurde der Führerschein abgenommenen und er wird angezeigt.