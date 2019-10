Der vorläufig festgenommene Mieter (45) will einen Freund, den er leblos gefunden hatte, in den Keller gelegt haben.

In diesem Kellerabteil wurden Leichenteile in Müllsäcken entdeckt © (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Nach dem Fund von Leichenteilen in einem Keller in Wien-Floridsdorf laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Wie die Wiener Polizei am Freitag mitteilte, handelt es sich bei der Leiche um einen Mann. Laut Obduktion soll es keine äußerlichen Hinweise auf Fremdverschulden geben. Weitere forensische Untersuchungen stünden allerdings noch aus.

Leichnam nicht zerteilt

Entgegen ersten Meldungen sei der Leichnam nicht zerteilt worden. Der Tote war in mehrere Plastiksäcke eingewickelt worden. Die Identität sei noch nicht restlos geklärt, die Erhebungen des Landeskriminalamtes Wien sind im Gange.

Im Zuge der Auffindung des Leichnams wurde am Donnerstag ein 45-jähriger Mann vorläufig festgenommen. Bei der Vernehmung gab der 45-Jährige an, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen Freund handelt, den er leblos aufgefunden hatte. Der 45-Jährige gestand, den Leichnam nach der Auffindung in die Plastiksäcke verpackt und in dem Kellerabteil abgelegt zu haben.

Der Mann befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung, das LKA Wien ermittelt.

Laut Medienberichten war zuvor die Rede gewesen, dass die Freundin des 45-Jährigen seit Wochen vermisst würde. Zudem hieß es, der 45-Jährige sei vor der Delogierung gestanden.