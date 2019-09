Niederösterreich Wiener Polizist überfahren - Gutachter bestellt

Facebook

Im Fall einer 56-Jährigen, die im August auf einem Campingplatz in Waidmannsfeld (Bezirk Wiener Neustadt) ihren Mann mit einem Auto überfahren haben soll, hat die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen bestellt. Der Gutachter soll gemeinsam mit der kriminaltechnischen Untersuchungsstelle den Hergang klären, sagte Erich Habitzl, Sprecher der Wiener Neustädter Anklagebehörde, auf Anfrage.

Aufschluss geben soll die Expertise auch über die Anstoßstelle, erklärte Habitzl am Montag. Nach wie vor stand nicht fest, ob von einem Fahrlässigkeits- oder Vorsatzdelikt ausgegangen wird. Die Frau soll den Pkw nach einem Streit mit ihrem Mann im alkoholisierten Zustand in Betrieb genommen haben. Die 56-Jährige befand sich nach dem Vorfall in der Psychiatrie und sprach in einer Befragung davon, dass sie "das Überrollen eines Widerstandes gespürt hat".

Der 54-jährige Polizist war am Abend des 13. August leblos auf einem Campingplatz in Neusiedl bei Pernitz in der Gemeinde Waidmannsfeld entdeckt worden. Der Wiener starb laut Obduktion an einer Lungenquetschung.