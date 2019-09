Facebook

Ein 60-jähriger Mountainbiker, der am 15. Juli bei einem Unfall in Mayrhofen im Tiroler Zillertal lebensbedrohlich verletzt wurde, ist am Dienstag in der Innsbrucker Klinik an seinen schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei mit. Bei dem Unfall Mitte Juli fuhr eine 50-jährige Pkw-Lenkerin aus Deutschland auf den vor ihr fahrenden Mountainbiker auf.

Er wurde zunächst auf die Windschutzscheibe des Pkw der Deutschen und in weiterer Folge noch gegen ein entgegenkommendes Auto geschleudert. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu.